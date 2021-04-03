العراق.. تحقيقات عاجلة بشأن الاخبار المتداولة عن سجن النساء

2021/04/03 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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أعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية، السبت، قيامها بتحقيقات عاجلة على خلفية بعض الاخبار المتداولة حول سجن النساء في البلديات.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، (3 نيسان 2021)، انه "تناقلت بعض وكالات الانباء، اخبارا حول سجن النساء في البلديات، وعلى اثرها وبالتنسيق مع مفوضية حقوق الانسان ومشاركة السيدة فاتن الحلفي، اجرينا بعض التحقيقات العاجلة حول الاخبار المتداولة".

وأضاف البيان، "وابلغنا لجنة حقوق الانسان النيابية بتكرار الزيارة ليتسنى لنا تقديم تقرير حول السجون الى مجلس النواب العراقي، ونطمئن اهالي السجينات باننا نتابع كل الامور عن قرب، ونطالب الحكومة باطلاق سراج بعض المحكومات التي لا تمس قضاياها بامن الدولة".

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