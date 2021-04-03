سياسي يكشف معلومات صادمة عن السجون: 56 ألف نزيل في العراق

2021/04/03 | 23:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية مشعان الجبوري، عن أعداد النزلاء في السجون العراقية.

وقال الجبوري في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "هناك 56 ألف سجين، 8 آلاف منهم محكومون بالإعدام، تمت إدانتهم وفق المادة 4 إرهاب استنادًا إلى مخبر سري أو اعتراف انتزع تحت التعذيب، ويتعرضون لشتى أنواع الإذلال الممنهج".

وأضاف، "هناك جهتان تربحان من إطعامهم وتلبية احتياجاتهم، ملياري دينار يوميًا، لذلك تعيقان محاولات تشريع قانون للعفو".

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