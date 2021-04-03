2021/04/03 | 23:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن مجلس التعاون الخليجي ومصر، اليوم السبت، موقفهما من محاولة الانقلاب التي حصلت في الأردن.وأعربت مصر في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” “عن تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقيادته الممثلة في الملك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخليج ومصر يعلنان موقفهما من انقلاب الأردن المركز الخبري الوطني.

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