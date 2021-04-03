ذي قار: عبوة ناسفة تستهدف حفلاً تأبينياً لأحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية (صور)

2021/04/03 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انفجرت عبوة ناسفة، السبت، في موقف للسيارات خلال حفل استذكاري لضحايا احتجاجات ذي قار في قضاء سوق الشيوخ.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (3 نيسان 2021)، إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية رموا عبوة ناسفة في موقف للسيارات والدراجات أمام مركز (الشهيد فرقد الحسيني) في قضاء سوق الشيوخ، ما تسبب بانفجارها بعد وقت قصير وأدى إلى حدوث أضرار في زجاج المبنى وتضرر بعض السيارات والدراجات".

وأضاف، أن "المركز كان يحتضن حفلاً تأبينياً بالذكرى السنوية للشهيد سجاد هادي الذي قتل في تظاهرات الناصرية العام الماضي".

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