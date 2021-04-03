مصدر حكومي: ملك الأردن ورئيس مصر في بغداد الخميس لعقد القمة الثلاثية

2021/04/03 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر حكومي، اليوم السبت، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الاردني عبد الله الثاني، سيصلان الخميس المقبل إلى بغداد.وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "السيسي والملك عبد الله سيصلان الخميس المقبل إلى بغداد من اجل عقد القمة الثلاثية (العراقية- المصرية - الاردنية".وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أشار في وقت سابق، الى ان القمة العراقية- المصرية- الاردنية ستعقد في العاصمة بغداد.وبين الكاظمي ان "هناك حركة دبلوماسية واسعة في العراق، ولدينا القمة العراقية المصرية الأردنية ستعقد في بغداد"، موضحا ان "هناك زيارات مهمة مستمرة للبلد، وأخذت ارض العراق تتحول مركزا دبلوماسيًا مهمًا لقادة الدول من أجل أن يلعب العراق دوره المحوري الطبيعي، وخدمة لمصلحة بلدنا وشعبنا".واشار الى "اننا نعمل بجد على أن يكون للعراق دور مهم في التهدئة بالمنطقة".

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