علاوي مغردا .. امن المملكة الاردنية الهاشمية ..امتداد لامن واستقرار المنطقة

2021/04/03 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ان : امن المملكة الاردنية الهاشمية..امتداد لامن واستقرار المنطقة.وقال في تغريدة عن أحداث الأردن":نقف مع الاردن الشقيق ملكا وقيادة وشعبا في حماية استقرار وامن البلاد وندعم اي قرارات واجراءات يتم اتخاذها لحفظ امن المملكة الذي هو امتداد لامن واستقرار المنطقة./انتهى3

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