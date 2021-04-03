مصر تؤكد تضامنها الكامل ودعمها للاردن

2021/04/03 | 23:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت مصر تضامنها الكامل ودعمها للاردن.وأعربت / حسب بيان للرئاسة المصرية / عن تضامنها الكامل ودعمها للأردن وقيادته الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها./انتهى3

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