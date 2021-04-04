تصريح صادم من المالية النيابية: الحكومة شبه عاجزة

2021/04/04 | 00:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت اللجنة المالية، السبت، ان الحكومة غير قادرة على معالجة الوضع الاقتصادي على المدى القريب.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح لـNRT اليوم، (3 نيسان 2021)، ان "الحكومة تقريبا شبه عاجزة على المدى القصير..



ولكن على المدى البعيد نعم ستكون قادرة خاصة بعد أن تأخذ الموازنة طريقها للصرف لمدة شهرين على الأقل".

واشار كوجر الى ان "جميع دول العالم تقريبا تمر بنفس الحالة، مؤكدا ان الاثار ستكون سلبية على الوضع العام".

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