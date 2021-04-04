صلاح الدين.. آمر القوة التي أخلت جثامين الصيادين يوجه مناشدة عبر NRT

2021/04/04 | 00:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه آمر القوة التي دخلت لاخلاء جثث الصيادين زياد خلف، مناشدة عبر NRT إلى الحكومة والسلطات الامنية، بتوفير قوة للتمكن من اخلاء الضحايا، بعد مهاجمتهم من قبل عناصر داعش الذين نصبوا كمينا لهم في منطقة الزركة.

وقال خلف لمراسل NRT اليوم، (3 نيسان 2021)، انه "بعد مقتل مواطنين اثنين من قبل عناصر تنظيم داعش في منطقة الزركة توجهنا لانتشال تلك الجثث التي غرقت في مياه النهر وبعد وصولنا وقعنا بمكين نصبته العناصر الارهابية".

وأضاف "وبدأ الرمي الكثيف من قبل عناصر تنظيم داعش باتجاهنا لكن العناصر المنتشرة التي رافقتني ردت على مسلحي داعش وبدأنا بمهاجمتهم قرابة خمس وثلاثين دقيقة حتى تمكنا من تأمين طريق للانسحاب الى بر الامان ومن ثم بقينا نشاغل تلك العناصر حتى وصولنا الى المنطقة الآمنة".

وتابع خلف، ان "جثث الضحايا الى الان في مياه النهر مناشدا في الوقت ذاته عبر ان ار تي دولة رئيس الوزراء وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة شرطة صلاح الدين وقيادة عمليات الحشد بتوفير قوة لإخلاء جثث الشهداء الاثنين".

وختم خلف انه "بانتهاء التعرض وانسحاب القوة التي دخلت المنطقة ووصلت النهر دون خسائر".

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