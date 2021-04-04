2021/04/04 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان – الزمان اعلنت مصر والعراق والبحرين وفلسطين ولبنان والكويت ومجلس التعاون الخليجي مساندتها للاردن تحت قيادة الملك عبدالله الثاني وقالت الدول في برقيات وتصريحات رسمية لزعمائها انها تؤيد وتدعم الاجراءات التي يتخذها الاردن للحفاظ على امنه واستقراره .وانها مع الاردن ملكاً وقيادةً وشعباً .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر والعراق والبحرين وفلسطين والكويت ولبنان تعلن تأييدها للأردن تحت قيادة الملك عبدالله الثاني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر والعراق والبحرين وفلسطين والكويت ولبنان تعلن تأييدها للأردن تحت قيادة الملك عبدالله الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).