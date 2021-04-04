ليفربول يحقق فوزا كبيرا على ارسنال بثلاثية نظيفة في البريميرليج

2021/04/04 | 00:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على آرسنال ، بثلاثية نظيفة ، ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الانكليزي الممتاز / البريمر ليج / ، في ملعب الامارات .سجل اهداف ليفربول دييغو جوتا في الدقيقتين 64 و82 ، ومحمد صلاح في الدقيقة 68 .وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع./ انتهى

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