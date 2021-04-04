2021/04/04 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، السبت، أنه وضع تحت الإقامة الجبرية وأن السلطات اعتقلت حرسه الخاص.

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