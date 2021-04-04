مَجْدُنَا لَاحَ وَغَىً - زاهر بولس

2021/04/04 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس "السَّيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِن الكُتُبِ"!*صَدِئَتْ سُيُوْفِي وَزِدْتُ النَّارَ مَكْتَبَتِيأَيْنَمَا أَرْنُو قَادَاتٌ عَلَى الأَرْضِ تَنْ..بَطِحُ، والأَحْلَامُ حَانِيَةٌ لِلْسُحُبِمِن صَحَائِفِ التَارِيْخِ تَتَغَيَّظُ نَارٌ تَصْرُخُ: لِلْتَتَارِ عَقِبٌ عَلَىْ عَقِبِنَحْنُ الذِيْنَ فَاضَلْنَا بَيْنَ لِصَّيْنِبِتَوْصِيَةٍ، نَرَىْ الكَوْنَ مِنْ ثُقُبِ

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