وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ - عباس علي العلي

2021/04/04 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي من الأفكار التي لبست لباس الثوابت في الفكر الإسلامي بعد عصر التدوين والكتابة شيوع أفكار توراتية وإنجيلية قديمة تسللت من خلال الوافدين للدين الإسلامي من أهل الكتاب، أو لتقليد المسلمين لما في الأديان الأخرى من تفصيلات تأريخية تتصل بشكل أو بأخر بالصراع السياسي والفكري الذي حدث بعد رحيل النبي محمد ص وبداية عصر الأحزاب، ومما ورد كمثال عن هذا التوجه إليكم رواية يظن غالب المسلمين إنها من أساسيات الدين وم ......





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