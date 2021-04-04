حمزة بن الحسين يؤكد خضوعه للاقامة الجبرية واعتقال حرسه الخاص

2021/04/04 | 00:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الامير حمزة بن الحسين انه قيد الاقامة الجبرية ، وتم اعتقال افراد حرسه الشخصي .وقال الامير حمزة في تسجيل مصور :" طلب مني قائد الجيش الاردني البقاء في المنزل وعدم التعليق الصحفي او الخروج او التواصل مع الناس وسيتم قطع الانترنت ".واضاف :" انا لست جزءا من اي مؤامرة او تحالف ، ولست سببا بالخراب والدمار الذي مس المؤسسات "./ انتهى

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