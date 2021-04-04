ليفربول يضرب آرسنال بثلاثية في ملعب الإمارات

2021/04/04 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل ليفربول استفاقته في البريميرليج بعد تغلبه على مضيفه آرسنال بثلاثية دون رد، مساء السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات في قمة لقاءات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.سجل ثلاثية ليفربول كل من دييجو جوتا في الدقيقتين (64- 82) ومحمد صلاح في الدقيقة (68).وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد آرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع.

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