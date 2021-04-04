2021/04/04 | 01:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز ريال سوسييداد كأس إسبانيا لكرة القدم المؤجلة من عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، بفوزه على أتلتيك بلباو 1-صفر، السبت، في ديربي الباسك على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال سوسييداد يحرز كأس ملك إسبانيا للعام الماضي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال سوسييداد يحرز كأس ملك إسبانيا للعام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).