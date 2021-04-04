الخراف الضالة - رواية- القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد (6) - احمد جمعة

2021/04/04 | 01:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_جمعة 2011حشد يعقوب غضبه كله وصبه على القارب المركون بمحاذاة الساحل فهشم واجهته وصب الزيت عليه وأشعل النار فيه ثم انسحب تاركاً كتلة من الدخان الأسود تتصاعد في الجو، كان يعرف ان هذا القارب يعود إلى أحد الأشخاص كان قد استغل خاله ووظفه في صيانته على مدى شهور ثم تركه ولم يدفع له أجرته، أثرت فيه الأحداث وصعدت من سخطه على كل شيء وجعلته يسلخ جلده الناعم الوديع الذي كان عليه من قبل بعكس شقيقه حمد، وتتمل ......





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