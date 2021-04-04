الديوان الملكي السعودي يصدر بياناً حول تطورات الأوضاع في الأردن

2021/04/04 | 01:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الديوان الملكي السعودي تأييده لقرارات ملك الأردن عبد الله الثاني لـ"نزع فتيل أية محاولة للنيل من بلاده".

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جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وقال الديوان إن "السعودية تؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

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