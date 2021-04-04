قطر والإمارات: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة ونساند جميع قرارات الملك

2021/04/04 | 01:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت الإمارات وقطر، الاحد، تضامنهما الكامل مع الأردن ووقوفهما وتأييدهما ومساندتهما التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار البلاد ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما.

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وقالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان أصدرته ليلة السبت على الأحد (4 نيسان 2021)، إنه "انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين و قيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية تؤكد دولة الإمارات أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمنها".

كما اكدت الوزارة "دعمها ومساندتها الكاملة والمطلقة للقرارات والإجراءات كافة التي يتخذها ملك الأردن وولي عهد الأردن من أجل حماية أمن واستقرار الأردن وصون مكتسباته".

وأعربت قطر عن تضامنها التام ووقوفها إلى جانب الأردن وقيادته وشعبه، بعد تقارير عن إحباط سلطات المملكة تحركا "لاستهداف أمن البلاد".

وقالت وكالة الأنباء القطرية في بيان إن "دولة قطر تساند القرارات والإجراءات التي تصدر من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في البلاد".

وأكدت أن "أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها"، مشددة على أن "العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين الشقيقين ستظل حارسا أمينا وقويا أمام أية محاولات للنيل من الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة".

وأعلن الديوان الملكي السعودي تأييده لقرارات ملك الأردن عبد الله الثاني لـ"نزع فتيل أية محاولة للنيل من بلاده".

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وقال الديوان الملكي إن السعودية تؤكد "وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها" لكل ما يتخذه الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد "من قرارات وإجراءات لحفظ الأمن والاستقرار ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما".

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