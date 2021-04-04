الصحة: تأخير موعد جرعة اللقاح الثانية الى ثلاثة أشهر

2021/04/04 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وفاء عامر وشذى الجنابي

كشفت محافظة بغداد عن أن المواطن مخير بين أخذ لقاح سينوفارم أو أسترازينيكا، بينما يصل قريبا فايزر الاميركي، معلنة بلوغ عدد منافذ اللقاح في البلاد 660 بينها 127 في

العاصمة.

في غضون ذلك أكدت دائرة صحة الكرخ أن تأخير موعد الجرعة الثانية الى ثلاثة اشهر، جاء ضمن التوصيات

الدولية.

وقال المحافظ محمد جابر العطا لـ”الصباح”: ان “الخطة المقبلة للوقاية من جائحة كورونا، تتضمن تكثيف الجهد التنظيمي من القائمين على التلقيح”، مضيفا ان “المحافظة اجرت جولة ميدانية مع دائرة صحة الرصافة للاطلاع على موقف التلقيح”، كاشفا عن “وجود 660 منفذاً تلقيحياً في البلاد بينها 60 منفذا في الرصافة».

واشار الى أن “جميع اللقاحات ستكون متوفرة للمواطنين”، مشددا على “ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية من الجائحة وهي التباعد الجسدي، وعدم الاختلاط، والتعقيم».

من جانبه اوضح مدير عام دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي لـ”الصباح”، في رده على رسائل وردت من ملقحين عن تغيير موعد الجرعة الثانية لهم من شهر الى ثلاثة اشهر ومدى تأثيرها في صحتهم، ان “موعد الجرعة الثانية، يعتمد على الكمية المتوفرة أو سعة المراكز، وبالتالي يتم تحديدها بين شهر الى ثلاثة اشهر”، مؤكدا ان “منظمات الصحة الدولية والاوربية ما زالت تؤكد ان اللقاح بجرعتين، بينهما اربعة اسابيع الى ثلاثة اشهر» .

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