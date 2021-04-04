الكاظمي: ماضون في بناء علاقات تعاون مع الشركاء الدوليين

2021/04/04 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: إن العراق ماض في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين، بعيدًا عن سياسة المحاور والتصعيد.

جاء ذلك خلال تلقيه، أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإعلامي، فقد جرى خلال الاتصال بحث أطر العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفي المجالات الاخرى وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والفرنسي.

كما جرى بحث مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التهدئة والاستقرار، فضلًا عن التطرق الى القضايا ذات الاهتمام

المشترك.

من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي بمواقف العراق في هذا المجال وجهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدًا دعم بلاده للعراق والرغبة في توسيع التعاون وبالاخص اقتصاديا، ورغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق بمختلف

القطاعات.

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