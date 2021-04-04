بغداد تُشيّع القاضي محمد عريبي

2021/04/04 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

جرت صباح أمس السبت في العاصمة بغداد، مراسم تشييع جثمان القاضي محمد عريبي الذي وافاه الأجل يوم الجمعة إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وجرت المراسم بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وعدد من القضاة، وعقب تشييعه ببغداد، أجريت للراحل مراسم تشييع بمدينة النجف الأشرف، وطيف بنعشه في حرم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «عليه السلام»، قبل أن يوارى جثمانه أرض

«وادي السلام».

رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، قال في بيان تعزية: “ببالغ الحزن تلقینا نبأ وفاة القاضي محمد عريبي بعد مسيرة حافلة قضاها في خدمة السلك القضائي والقانوني في البلد، ودوره في محاكمة رموز الاستبداد الذين تلّطخت أيديهم بدماء العراقيين الأبرياء عبر ارتكاب أبشع الجرائم ضد

الإنسانية».

كما عزى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بوفاة القاضي محمد عريبي، وقال المكتب في بيان: “لقد كرس الراحل حياته في سبيل وطنه، وفي سبيل القانون وإحقاق الحق وخدمة العدالة، وإنصاف الشعب العراقي من

جلّاديه» .

وتابع مكتب رئيس الوزراء: انه “بالرغم من المتابعة الحثيثة التي أولتها الكوادر الصحية، وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمتابعة حالة القاضي الراحل، إلّا أن يد المنايا كانت أسرع، ولا رادّ لقضاء الله

سبحانه».

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