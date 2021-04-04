2021/04/04 | 03:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نُقلت 22 مومياء فرعونية ملكية، مساء السبت، في موكب مهيب من المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة إلى "المتحف القومي للحضارة المصرية" في مدينة الفسطاط، الواقعة جنوب العاصمة.

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