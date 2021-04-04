إثيوبيا تؤكد أن القوات الإريترية

2021/04/04 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت إثيوبيا، السبت، أن القوات الإريترية التي تقاتل في منطقة تيغراي "بدأت الانسحاب"، غداة مطالبة دول مجموعة السبع بانسحابها السريع.

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