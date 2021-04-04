حضروا للتدريب ليجدوا أنفسهم وراء القضبان بتهمة

2021/04/04 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط تقرير من صحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على قضية طيارين متدربين قدموا لقاعدة تركية لاكمال تدريبهم ليجدوا أنفسهم وراء القضبان بتهمة المشاركة في الانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا في 2016.

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