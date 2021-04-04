2021/04/04 | 05:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (68 عاما)، بلقب الرجل "الأكثر جاذبية" في البلاد، بعد استطلاع أجراه موقع "سوبر جوب" المحلي، الأمر الذي أثار سخرية البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أكثر الرجال الروس جاذبية" يثير موجة من السخرية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أكثر الرجال الروس جاذبية" يثير موجة من السخرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).