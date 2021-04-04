أسئلة الاتفاق الصيني الإيراني من منظور بروديل

2021/04/04 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيش في خضم مرحلة انتقالية هائلة.عالم قديم، يعود إلى ما قبل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والانسان البيونيك، يلفظ أنفاسه.وعالم جديد مختلف نوعياً لم يتبلور بعد.ربما بدأت ترتسم بعض خطوطه العريضة.سأتناول جانب تقاسم النفوذ بين القوتين الاقتصاديتين العملاقتين المتبلورتين الآن، الولايات المتحدة والصين.حيث من الصعب معرفة إلى أين سيؤدي بنا هذا الصراع المتصاعد على النفوذ.

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