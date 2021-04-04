مصدر أميركي عن حادثة الكونغرس: المهاجم يعاني من

2021/04/04 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس إن الرجل الذي حاول مهاجمة الكونغرس كان يعاني من "الأوهام وجنون العظمة والأفكار الانتحارية".

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