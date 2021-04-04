العدوان الامريكي امام القضاء العراقي.. ما الذي فعله؟

2021/04/04 | 07:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسائر مادية كبيرة خلفها العدوان الأمريكي جراء قصفهِ لمطار كربلاء الدولي العام الماضي والذي راحَ ضحيتهُ احد العاملينَ بهِ لتلجأ الجهة المنفذة لهذا الص...

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