الشعارات الوطنية بعد القومية - محيي الدين محروس

2021/04/04 | 07:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس تمسكت الحكومات والجماهير بالشعارات القومية العربية التي انتشرت من قِبل: عبد الناصر في مصر ..وابنه القذافي في ليبيا …النظام العروبي البعثي في سوريا والعراق … هذه الأنظمة التي رفعت الشعارات القومية: الأمة العربية الواحدة - الشعب العربي الواحد - الوحدة العربية - وحتى تحرير كامل التراب الفلسطيني!!وتجميلها بشعارات: الجماهيرية …والديمقراطية … !وحتى الصداقة مع الاتحاد السوفيا ......





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