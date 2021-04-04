بعد الزلزال الذي ضرب فتح، هل تجنح سفينة الانتخابات الفلسطينية؟ 

2021/04/04 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث ما كان متوقعاً...الفصل الأخير من الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، انتهى إلى "تشظي" حركة فتح، كبرى الفصائل، والعمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى ثلاث قوائم رئيسة: الرسمية (قائمة اللجنة المركزية)، وقائمة القائد الأسير مروان البرغوثي المتحالف مع عضو اللجنة المركزية المفصول: ناصر القدوة، والقائمة المنشقة منذ عدة سنوات، والمدعومة من الإمارات، برئاسة العقيد محمد دحلان...وإلى جانب هذه القوائم الكبرى الثلاث، فضّل عشرات من كوادر فتح الوسيطة، خوض غمار الترشح على متن قوائم

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