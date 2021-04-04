العراق يؤكد وقوفه مع الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني

2021/04/04 | 07:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية العراقية، وقوف الحكومة إلى جانب المملكة الأُردنيّةِ الهاشميّة بقيادةِ الملك عبدالله الثاني....

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