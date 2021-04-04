المالية النيابية تؤكد ما يقترحه النواب ليس ملزماً للحكومة

2021/04/04 | 07:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، الاحد، أن ما يقترحه النواب ليس ملزماً للحكومة.

وقال الزرفي في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان المقترحات ليست بالضرورة قابلة للتطبيق، مبيناً أن الأمور القابلة للتطبيق هي التي تعرض في قانون الموازنة، أما مقترحات النواب فربما تستحدث بعض الأفكار والآراء، ولكنها غير ملزمة للحكومة.

وأضاف أن تطبيق هذه المقترحات يكون عائدا الى الحكومة والسياسة النقدية للبنك المركزي في عملية إقرار عملية الصرف، وليس لتلبية رغبة لدى النواب.

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