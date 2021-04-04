2021/04/04 | 07:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ذكرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاحد، أن المرحلة المقبلة بعد إقرار الموازنة ستكون مرحلة إقرار قوانين اقتصادية تصب في دعم الاقتصاد العراقي، وتسهم في توفير منتجات محلية نوعية تضاهي المستورد.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “من أهم القوانين التي يجب أن تصب الجهود عليها في هذه المرحلة، هو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وقوانين أخرى مهمة تصب في صالح تصحيح الوضع الاقتصادي».وأشارت إلى أن “لجنة الاقتصاد النيابية تعمل على تقييم الوضع الاقتصادي، وتجدول عملها مع الوزارات المعنية لرسم خطط جديدة تواكب حجم موازناتها لتقديم المتاح من الإمكانيات، إضافة لعزمها إقرار قانون الشراكة، وقد تم إنجاز 90% من فقراته، إضافة لتعزيز ودعم القوانين الأخرى مثل الاستثمار المعدني وإعادة النظر بقوانين تحتاج الى تعديلات وتسهيلات لفتح باب الاستثمار بسهولة أمام المستثمرين».وأضافت أن “الامكانيات البشرية قادرة على تغيير الواقع الاقتصادي العراقي الى أحسن حالاته بدعم التشريعات، ومنها قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، الذي يسهم في تنمية البلد صناعياً ويدعمه اقتصادياً ويوفر كتلة نقدية كبيرة في الداخل”.ولفتت جودت الى أن “تعزيز وتقويم الصناعة المحلية والاعتماد عليها تمثل الحل الأمثل لتفادي ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، وهو ما يشكل خطة عمل ناجحة للوزارات بتقويم مصانعها بطريقتين؛ إما عرضها للاستثمار أو تقويمها والعمل على تشغيلها بالكفاءات والخبرات المحلية، إضافة الى الاعتماد على زج التطور والانتفاع من خطط التصنيع التي تعتمدها المصانع في دول الجوار أو العالمية في تصنيع المنتجات وبخبرات عراقية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).