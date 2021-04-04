الهبيد 2 -الشاحط والمشحوط-، وبينهما قناة السويس! - سعيد علام

2021/04/04 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام لماذا ادعى الدكتور نايل الشافعى، فى حلقته الاخيرة فى 28/3/2021، ان السفينة "إيفر غيفين"، التى جنحت فى قناة السويس، انها لا ينطبق مقاس طولها، على مقاسات قائمة "سويس ماكس" (قائمة مقاسات السفن التى يسمح لها بالمرور فى قناة السويس)، ولماذا، عندما استعرض مقاسات "سويس ماكس"، العرض والعمق والارتفاع والطول، ترجم ثلاث من هذه المقاسات من الانجليزية الى العربية، ماعدا مقاس الطول!، ذكره بالانجليزية فقط، ولمرة ......





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