أوربا تتحرك إلى العراق: «الاقتصاد» متقدما على «السياسة»

2021/04/04 | 08:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

تكشف الدول الأوروبية زياراتها واتصالاتها بالعراق، وفيما يهيمن على تواصلها مع بغداد القضايا الاقتصادية، إلا أن الجانب السياسي يظلّ يأخذ حيزاً من هذه العلاقات التي تزداد قوّة.

وأمس السبتا، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار في مختلف القطاعات داخل العراق.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن الأخير «تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجرى خلال الاتصال بحث أطر العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا سياسيا واقتصاديا وثقافيا وفي المجالات الاخرى وسبل تعزيزها والارتقاء بها بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي والفرنسي».

وبحث الطرفان أيضاً، «مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التهدئة والاستقرار، فضلًا عن التطرق الى القضايا ذات الاهتمام المشترك».

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، خلال الاتصال، إن «العراق ماض في بناء علاقات تعاون وتبادل متزنة مع كل الشركاء الدوليين، وبعيداً عن سياسة المحاور والتصعيد».

من جانبه، أشاد الرئيس الفرنسي، وفق البيان، بـ»مواقف العراق في هذا المجال، وجهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تصب في صالح تعزيز الأمن والإستقرار الدوليين»، مؤكدًا «دعم بلاده للعراق والرغبة في توسيع التعاون وبالاخص اقتصاديا ورغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق بمختلف القطاعات».

بدوره، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين تفاصيل المباحثات مع نظيره السويسري إجنازيو كاسيس، ضمنها «الأموال العراقية المجمدة»، وافتتاح السفارة السويسرية في بغداد.

وقال حسين خلال مؤتمـــــر صحفي مشترك «سعيد بالزيارة التأريخـــــية لوزير الخارجيـــــة السويسري إلى بغداد»، مشيرا لتطرق البلدين الى «العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة».

كما تطرق حسين وكاسيس، الى «الأموال العراقية المجمدة بالبنوك السويسرية».

واشار حسين الى ان «لسويسرا دور مهم في خلق حالات الاستقرار»، لافتا الى «توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وسويسرا».

وتابع حسين، «ناقشنا قضايا الهجرة على المستوى السويسري والأوروبي ووضع حل للاجئين أو طالبي اللجوء»، كما تم التطرق الى «مسألة إعادة فتح السفارة السويسرية في بغداد».

ومن جانبه قال وزير الخارجية السويسري كاسيس، إن «هذه أول زيارة لوزير خارجية سويسرا إلى العراق على الإطلاق»، مبينا ان «زيارتنا لبغداد لن تكون الأخيرة».

واضاف، «سأجري جولة في لبنان والأردن بالأهداف نفسها التي تدعم الاستقرار».

وكشف كاسيس عن سعي بلاده، إلى «إقامة علاقات صحيحة بهدف إعادة الاستقرار للمنطقة».

واعرب كاسيس عن اعجاب سويسرا «برسالة البابا بشأن العراق»، معلنا دعم بلاده لاصلاحات العراق.

واكد الوزير السويســــري حضوره مجددا، «لإعــــادة فتح السفارة السويسرية في العراق».

ووصل وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، أمس السبت، إلى مطار بغداد الدولي، وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 1979، وتأتي في وقت تشهد فيه المفاوضات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني تقدماً كبيراً تمثل باجتماع عقد السبت بين مجموعة (4 +1).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوربا تتحرك إلى العراق: «الاقتصاد» متقدما على «السياسة») نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوربا تتحرك إلى العراق: «الاقتصاد» متقدما على «السياسة») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).