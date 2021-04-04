انتخابات -الكنيست- ال 24: تنافس ضمن معسكر واحد، لاعب جديد أكثر تطرفاً، ومناورات لكسب الأصوات العربية - ماهر الشريف

2021/04/04 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف لم تسفر الانتخابات للكنيست الإسرائيلي، في 23 آذار/مارس الجاري، عن نتائج حاسمة تخرج إسرائيل من المأزق السياسي الذي تواجهه، والذي فرض عليها إجراء أربع انتخابات برلمانية في غضون عامين.



فهذه الانتخابات الرابعة، التي جرت بصورة أساسية تحت شعار: "من مع نتنياهو ومن ضده"، وكانت نسبة المشاركة فيها هي الأضعف منذ سنة 2013 إذ بلغت نحو 67 % بانخفاض أربع نقاط عن الانتخابات السابقة، أظهرت أن المعسكر المؤيد بوضو ......





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