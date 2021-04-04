2021/04/04 | 08:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت سفن صينية في مياه متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي، وكأنهم ضيوف غير مرغوب فيهم لكنهم لن يغادروا، بل مع مرور الأيام، ظهر المزيد منهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين تلجأ لحيلة "السفن والعواصف" للسيطرة على بحر الصين الجنوبي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين تلجأ لحيلة "السفن والعواصف" للسيطرة على بحر الصين الجنوبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).