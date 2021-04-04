توضيح جديد حول اللقاحات في العراق: فايزر يصل قريبا.. وتغيير لموعد الجرعة الثانية

2021/04/04 | 08:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت محافظة بغداد عن قرب وصول لقاح فايزر الأميركي، فيما أشارت الصحة إلى تأخر موعد الجرعة الثانية إلى ثلاثة أشهر.

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