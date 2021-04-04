’’حدد المدة اللازمة’’.. برلماني: العراق بحاجة لدعم التحالف الدولي في مجالين رئيسيين

2021/04/04 | 08:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب كريم ابو سودة، الأحد (4 نيسان 2021)، أن العراق ما يزال بحاجة لدعم التحالف الدولي لعامين مقبلين في مجالين رئيسيين، فيما رحب بقرب انعقاد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

وقال ابو سودة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش والجماعات الخارجة عن القانون ما تزال مصدراً للتهديد في العراق"، مبيناً أنه "يتابع باهتمام الحوار القادم بين بغداد وواشنطن لكن رؤيتنا للوضع بان العراق بحاجة لوجود التحالف الدولي بكل الدول المشاركة به في مجالي التدريب والدعم اللوجسيتي على الأقل لعامين، لاننا نواجه تحديات متعددة ابرزها اجراء الانتخابات في موعدها".

وأشار إلى أن "العراق ليس بحاجة لوجود قوات قتالية بل بحاجة إلى التدريب والدعم اللوجسيتي"، مبينا أن "أي قرار تتخذه الحكومة العراقية يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية ونحن داعمون لقراراتها في هذا الشأن".

وتابع ابو سودة أن "أي علاقة طيبة بين دول الجوار وامريكا نرحب بها لان التوتر سيحول العراق إلى ساحة صراع".

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، رسمياً عقد الحوار الاستراتيجي مع العراق في 7 نيسان الجاري.

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، رغبتها في تعزيز التعاون، وتطوير العلاقة مع العراق للوصول بها إلى الاستقلالية الاقتصادية والسياسية.

وقال نيد برايس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تضع في سياق شراكتها مع حكومة العراق الاتفاقيات التي تم إبرامها في الحوارات الاستراتيجية الماضية، وإنها تتطلع إلى تجديد الشراكة، وتحقيق النجاح في الحوار الاستراتيجي المقبل بين البلدين المقرر أن ينعقد الأربعاء المقبل.

وأكد برايس أن "كثيراً من اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومة العراقية أيضاً مع بعض الدول الأخرى ستسمح لها في نهاية المطاف بتطوير اكتفائها الذاتي من الطاقة، مضيفاً: "نأمل في أن تنهي تلك الاتفاقيات اعتماد العراق على إيران".

وأشار إلى أن "تجديد الإعفاء من العقوبات مناسب للعراقيين، حتى يتم الاتفاق المقبل، ويمكن تحقيق وتنفيذ الاتفاقات، وتطوير قطاع الطاقة العراقي بشكل كامل".

وأضاف، إن "تمديد الإعفاءات لمدة 120 يوماً يأتي في سياق أننا نعتقد أنه من الممكن في غضون 120 يوماً أن تتخذ حكومة العراق إجراءات هادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتقليل اعتمادها على الطاقة الإيرانية باهظة الثمن".

وتابع، أن "الشراكة الاستراتيجية مع حكومة العراق مهمة؛ لقد أجرينا جولتين، ونتطلع إلى الاجتماع المقبل، إنها شراكة تعود بالنفع على بلدينا، إنه أمر نتطلع إلى تعميقه في الأيام والأسابيع والسنوات المقبلة".

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