مسلحون يهاجمون منزل أحد قادة التظاهرات جنوب الحلة

2021/04/04 | 08:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/هاجم مسلحون مجهولون منزل أحد قادة التظاهرات جنوب الحلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالأسلحة الخفيفة ما أدى إلى الحاق اضرار مادية بالمنزل دون إصابات.وقال مصدر في شرطة بابل"ان مسلحين مجهولي الهوية أطلقوا النار على منزل الدكتور ضرغام ماجد في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد ما أدى إلى تحطيم زجاج المنزل من دون وقوع اصابات بشرية.واضاف أن الشرطة طوقت المنطقة وبدأت حملة للبحث عن المهاجمين"./انتهى

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