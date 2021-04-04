ليفربول يحقق فوزا كبيرا على ارسنال في الدوري الانكليزي/ موسع

2021/04/04 | 08:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حقق نادي ليفربول فوزا كبيرا على مضيفه فريق أرسنال بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، فى قمة مباريات الجولة الـ30 من البريميرليج للموسم الحالى 2020 – 2021.وشارك النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول في المباراة بالكامل، ونجح في تسجيل هدف فريقه الثاني بالدقيقة 68 " .وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، حيث كان فريق ليفربول الأكثر سيطرة على مجريات اللعب وتحكما في الكرة، ولكن دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى حارس أرسنال الألماني لينو، الذي بالمقابل لم يظهر فريقه بشكل هجومي في الشوط الأول، وأعتمد على تنظيم الهجمات السريعة " .وفي الشوط الثاني نجح ليفربول في قلب الطاولة على أرسنال بتسجيله 3 أهداف، افتتح النجم البرتغالي دييجو جوتا أهداف الريدز في الدقيقة 64، بعد دخوله بديلا فى الدقيقة 61، من ضربة رأسية مستغلا عرضية أرنولد " .وأضاف النجم المصري محمد صلاح ثاني أهداف ليفربول في الدقيقة 68 من زمن المباراة، ليتصدر قائمة هدافي البريميرليج برصيد 18 هدفا ".واختتم جوتا ثلاثية الريدز في الدقيقة 82 من زمن اللقاء، ليحصد ليفربول 3 نقاط غالية، من أجل المنافسة على حجز مقعد مؤهل للعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل " .ورفع ليفربول رصيده للنقطة 49 ليحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنكليزي ، الذي يتصدره مانشستر سيتي برصيد 74 نقطة، وتوقف رصيد أرسنال عند 42 نقطة في المركز التاسع"./انتهى2

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