ضبط كمية هائلة من المخدرات في نيويورك.. ما علاقة رونالدو؟

2021/04/04 | 08:56 - المصدر: NRT عربية

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رونالدو بجانب رمز العلامة التجارية التي تحمل اسمه

فوتو:

منذ 8 دقیقة

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أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في مدينة نيويورك الأميركية ضبط ما لا يقل عن 50 كيلوغراما من الكوكايين، في إحدى شقق المدينة.

ولاحظت الشرطة الاميركية أثناء عملية المداهمة وجود رمز "CR7"، أي اسم العلامة التجارية الخاصة بنجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وكانت العلامة موجودة فوق كميات المواد المخدرة، على شكل ختم.

وقالت ادارة مكافحة المخدرات ان عناصرها كانوا يراقبون شخصين، في إطار أحد التحقيقات عندما داهموا شقة سكنية، بعدما رأى مشتبها يدخل الشقة بلا شيء ثم يخرج ومعه حقيبة.

وجرى توقيفه على بعد مسافة قريبة، وكانت الحقيبة تحتوي على نحو 200 ألف دولار.

وبعد أن حصلوا على مذكرة تفتيش، اقتحم عناصر الشركة الشقة السكنية، ليكتشفوا 50 عبوة من الكوكايين، في كل واحدة منها كيلو غرام من المخدرات.

وكان لافتا أن كل عبوة تحمل ختم العلامة التجارية لرونالدو "CR7"، بالإضافة إلى مبلغ مالي وبندقية.

ولم يتضح لماذا استخدم تاجر المخدرات ختم رونالدو، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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