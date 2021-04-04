تصعيد وقطع طرق من قبل المتظاهرين في البصرة (صور)

2021/04/04 | 08:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن متظاهرو الرميلة الشمالية، الاحد، اعتصامهم وقطع الطرق بعد 3 ايام اذا لم تستجيب لهم وزارة النفط وتقوم بتعيينهم.

وقال مراسلنا، (4 نيسان 2021)، ان "مجموعة من شباب الرميلة الشمالية اعلنوا اعتصام مفتوح وقطع الطرق بعد 3 أيام اذا لم تستجيب لهم وزارة النفط وتقوم بتعيينهم".

واضاف، انه "تم رفع 100 اسم منهم للتعيين، والى الان لم يتم الرد والتوضيح"، مطالبين "وزير النفط ومحافظ البصرة التدخل العاجل بحسم قضيتهم والاستثناء من الضوابط كونهم متضررين وحامين حقول النفطية".

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