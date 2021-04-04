الكاظمي يجري زيارة رسمية إلى الإمارات اليوم

2021/04/04 | 08:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يجري رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى دولة الامارات.ونقلت قناة “العربية” عن مصادر حكومية عراقية قولها، إن “الكاظمي سيتوجه، اليوم، على رأس وفد وزاري إلى دولة الامارات العربية المتحدة في زيارة رسمي”.وعاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس الماضي، إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى السعودية.وعقد الكاظمي خلال زيارة إلى السعودية مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ركزت على زيادة التعاون بين البلدين إضافة لآخر التطورات في المنطقة.

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