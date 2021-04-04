2021/04/04 | 09:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطائرة خاصة.. وفد القوة الجوية يغادر إلى السعودية لملاقاة الوحدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/04 | 09:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطائرة خاصة.. وفد القوة الجوية يغادر إلى السعودية لملاقاة الوحدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطائرة خاصة.. وفد القوة الجوية يغادر إلى السعودية لملاقاة الوحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).