الكاظمي يتوجه إلى الإمارات على رأس وفد حكومي

2021/04/04 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يغادر ارض الوطن على راس وفد حكومي متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

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