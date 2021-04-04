الكاظمي يغادر على رأس وفد حكومي إلى الإمارات في زيارة رسمية

2021/04/04 | 09:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد (4 نيسان 2021)، ارض العراق على راس وفد حكومي، متوجها الى دولة الامارات.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الكاظمي غادر صباح اليوم، ارض الوطن على راس وفد حكومي متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

يتبع.



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