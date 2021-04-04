الكاظمي يتوجه الى ابو ظبي

2021/04/04 | 09:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي صباح اليوم الى ابو ظبي على راس وفد حكومي في زيارة رسمية لدولة الامارات العربية المتحدة يبحث خلالها مع المسؤولين الاماراتيين تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات./انتهى3

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